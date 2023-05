Il giudice per le indagini preliminari di Tempio Pausania, Claudio Cozzella, ha disposto la scarcerazione di Elia Di Genova, il trapper romano accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento del sassarese Fabio Piu.

I fatti risalgono alla scorsa estate e sono avvenuti a Porto Rotondo. Di Genova, 27 anni, secondo il pm ha accoltellato alla schiena la vittima. Determinante nella revoca della misura cautelare del carcere (nove mesi di detenzione) la condotta del giovane romano, che, scrive il GIP, è stata corretta.

In una nota i difensori Pietro e Gian Maria Nicotera dichiarano: «La sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari dimostra che è stata riposta fiducia nell’imputato, circa il rispetto delle prescrizioni impostegli. La decisione suddetta è da noi accolta con molta soddisfazione perché dimostra che il giudice intende, non in maniera sommaria, stabilire l’esatto accadimento dei fatti, senza nulla togliere in ordine alla gravità dell’episodio che ci occupa, ma in ordine all’effettiva responsabilità del Di Genova, che si è sempre protestato innocente. Confidando di poter adeguatamente dimostrare quanto dallo stesso sostenuto».

