«Un fatto gravissimo che priva i cittadini di qualsiasi tipo di assistenza medica, lasciandoli senza presidio sanitario, senza guardia medica funzionante e senza nemmeno il minimo servizio garantito».

Parole pesanti quelle del sindaco di Palau, Franco Manna, contenute in una lettera inviata, tra l’altro, alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, per denunciare la «grave e insostenibile situazione che riguarda la totale assenza di assistenza sanitaria di base, ai cittadini del Comune di Palau».

Alla base della protesta il fatto che i due medici Ascot, scrive il sindaco, «non apriranno più l’ambulatorio e che il servizio è sospeso, peraltro senza che la Asl ne abbia portato a conoscenza la massima autorità sanitaria del Comune».

Da questa settimana, prosegue il sindaco Manna, «i cittadini di Palau saranno senza medico» e questo «in un momento di grande afflusso turistico e di condizioni meteorologiche sfavorevoli per i soggetti più fragili. Un fatto gravissimo che priva i cittadini di qualsiasi tipo di assistenza medica, lasciandoli senza presidio sanitario, senza guardia medica funzionante e senza nemmeno il minimo servizio garantito».

A ciò si aggiunge «la non attivazione della guardia turistica, indispensabile in un Comune per sua natura a vocazione turistica». Il sindaco di Palau, Franco Manna, chiede pertanto alla Asl Gallura, «il ripristino immediato del servizio Ascot» e «l’attivazione immediata della guardia turistica».

© Riproduzione riservata