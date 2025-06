In questa settimana, informano dal Comune di Santa Teresa Gallura, dovrebbero iniziare le operazioni di rimozione della posidonia oceanica spiaggiata. Presenza questa che è assai poco gradita da una buona parte se non dalla maggioranza dei bagnanti.

La posidonia rimossa verrà posizionata nei retro spiaggia per poi essere ricollocata dove è stata asportata in autunno. Un sostanziale compromesso tra le esigenze turistico-balneari e quelle di conservazione di una presenza assai preziosa nelle spiagge per la fondamentale funzione di argine all’erosione delle stesse, nell’ambito di quella più generale di tutela e conservazione dell’ambiente e della biodiversità. Gli interventi verranno effettuati sulle spiagge libere. Una presenza questa della posidonia spiaggiata che ha aperto un ampio dibattito e molte polemiche non solo in spiaggia - tra residenti e turisti che si prendono il sole - ma anche sul web.

Il dibattito vede chi critica l’Amministrazione comunale che non l’ha fatta rimuovere (o rimuovere ancora), e chi sostiene che comunque c’è sempre stata, sottolineando l’importante ruolo che essa svolge a tutela di quelle stesse spiagge che accolgono d’estate tanti turisti e non solo. Ad ogni modo la gara per la rimozione era stata fatta, l’incarico assegnato e, nei prossimi giorni, sebbene ormai quasi a metà giugno, dovrebbero iniziare gli interventi di rimozione.

© Riproduzione riservata