Il tutto è partito dalla disponibilità, da parte dell’Ambulatorio infermieristico e ostetrico associato “Nursing di Porcu Luca e Manos Emanuela” di Sassari, ad effettuare corsi di formazione BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation) per l’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE). E l’Amministrazione della sindaca, Nadia Matta, accogliendo la proposta, ha deliberato di rivolgerlo principalmente ai ristoratori, agli albergatori, ai baristi, ai possessori di concessioni balneari e alle associazioni sportive presenti nel territorio, prevedendo, per queste ultime, la partecipazione al corso gratuita e per altre categorie una quota di partecipazione pari a soli 20 euro.

Saranno attivati fino ad un massimo di 4 corsi, per un totale di 48 partecipanti. Ogni corso - è scritto sempre in delibera - avrà una durata di 5 ore, 12 partecipanti per turno, con la presenza di due istruttori sanitari; durante ogni corso, che sarà suddiviso in una parte teorica e una parte pratica, verranno utilizzati manichini certificati, dae e airfast (strumento necessario per simulare la disostruzione delle vie aeree negli adulti) inoltre verranno anche spiegate le tecniche di disostruzione pediatrica. Al termine del corso verranno rilasciati gli attestati certificativi e abilitativi all’uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) con validità di 2 anni.

La defibrillazione precoce, è scritto ancora in delibera, rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza, contribuendo a salvare fino al 30% in più delle persone colpite.

L’intervento di defibrillazione, efficace se praticato nei primi 5 minuti, può essere ancora più precoce se presente sul posto personale non sanitario addestrato.

© Riproduzione riservata