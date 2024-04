Una ruota panoramica sarà installata nell’area parcheggio adiacente il porto turistico.

La Giunta comunale ha autorizzato la Silene Multiservizi Srl., alla quale il sito è affidato dall’aprile 2021, al rilascio dei regolari permessi di occupazione relativi alla richiesta di installazione, per il periodo da domenica 5 maggio a domenica 1° settembre. La Silene, a seguito dell’installazione della ruota panoramica, dovrà acquisire le dovute certificazioni di legge, quali: certificato relativo al montaggio della struttura e dell’impianto di messa a terra, fermo restando che restano in capo al soggetto gestore dell’attrattiva ogni altra spesa ed onere per utenze, permessi, certificazioni.

L’iniziativa, è scritto nella delibera, dovrà necessariamente prevedere: l’installazione di una Ruota Panoramica, anche con ingresso a pagamento secondo corrispettivi comunque conformi al mercato di riferimento e con specifica riduzione per i bambini; almeno due giornate a libera e gratuita fruizione rivolta alle persone con disabilità; n. 20 ingressi gratuiti per soggetti fragili individuati dai Servizi Sociali comunali; l’iniziativa dovrà essere completamente autofinanziata in tutti i suoi elementi di realizzazione, avere tutti i permessi ed i titoli per l’installazione a norma di legge ed occupare un’area massima di 336 mq (21*16 mt). La possibilità di installare la ruota panoramica rientra nell’ambito della promozione, di offerta per l’intrattenimento e svago per l’imminente stagione turistica, un’occasione aggregativa e di divertimento per tutti.

