Saranno serate di grande intensità culturale, quelle che si vivranno a Santa Teresa Gallura, prossimamente, una 4 giorni, dal 29 agosto al 1° settembre che il festival “Ligghjendi”, con “Storie in riva al mare”, offrirà a residenti e turisti. Organizzato dal Comune in collaborazione con la cooperativa CoolTour Gallura e con la direzione artistica di Flavio Soriga, l’edizione 2024 del festival iniziata a maggio si è sviluppata durante il corso dell’estate con numerosi appuntamenti di rilievo.

Giovedì 29 agosto nell’anfiteatro del porto turistico, alle 21, Valentina Sanna dialogherà con la scrittrice Viola Ardone che presenterà il suo libro “Grande meraviglia”. Venerdì 30 agosto, sempre nell’anfiteatro del porto turistico, a partire dalle 20, lo scrittore Nicola Muscas dialogherà con l’autore di San Marino Goodbye, Luca Restivo.

Alle 21, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone presenteranno il loro ultimo libro “La regina dei sentieri”; l’incontro sarà moderato dalla giornalista Rai Simona Desole. Alle 22 Flavio Soriga, insieme a Renzo Cugis e Nicola Muscas, sarà uno dei protagonisti del reading “Racconti di mezzanotte elettrificati – Letture strampalate a voce alta” e per chiudere la serata ci sarà il Live set “Arrogalla” firmato da Frantziscu Medda. Il 29 e il 30 agosto, dalle 19, in Piazza del Sapere in Via del Porto, l’illustratore Riccardo Atzeni terrà un laboratorio di disegnini e illustrazione per bambine, bambini “e gente grande”.

Il festival proseguirà quindi sabato 31 agosto, in Piazza del Sapere, alle 19, con la scrittrice e illustratrice Barbata Cantini. Alle 20 l’associazione Ventu d’Agliola presenterà l’abito tradizionale di Santa Teresa Gallura. Alle 20,30 video conferenza con Alex Martin Escribà che dialogherà con Flavio Soriga sul giallo europeo. Si proseguirà poi, alle 21, con Paolo Ardovino e Claudio Inconis che dialogheranno con Piergiorgio Pulixi, autore del libro “Per un’ora d’amore”.

Domenica 1° settembre dalle 19, in Piazza del Sapere, Flavio Soriga e Riccardo Atzeni porteranno il racconto – spettacolo “Signor Salsiccia dal vivo – uno show pieno di nonni, ricci, dinosauri e libri di tutti i colori”. Alle 20, spazio alla cultura e alla musica sarda grazie all’incontro con l’Archivio Mario Cervo di Olbia. Alle 20,30 breve spazio musicale con Zigaviolin e si concluderà alle 21 con Giovanni Antonio Farris che presenterà il suo libro “Il racconto del lievito madre”. Gli appuntamenti del festival proseguiranno poi il 14 settembre alle 19, nella Terrazza Magnon, con la presentazione del libro “Il mistero di Tavolara” scritto da Paolo Pinna Parpaglia.

