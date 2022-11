Un importante convegno, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si svolgerà a Santa Teresa e avrà come tema: “Caregiver Familiari: risorsa per la società nel vuoto legislativo – Chi aiuta chi presta aiuto?”.

Si tratta di coloro che, volontariamente e in modo gratuito e responsabile, si prendono cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata.

Organizzato dall’associazione di promozione sociale “Ora Noi Aps”, di Sassari, si svolgerà il 3 dicembre prossimo, dalle ore 16:30, presso il cineteatro Nelson Mandela. Un tema questo piuttosto sentito questo, in tante famiglie, per le quali il convegno vuole essere non solo un momento di riflessione e dibattito sugli aspetti sociali e relazionali legati alla disabilità ed alla cura, anche 24 ore su 24, che viene prestata ma si pone come obiettivo anche quello di individuare nuove strategie ed interventi per sostenere le esigenze emotive, economiche ed organizzative di quanti, definiti Caregiver Familiari, sono impegnati in questo campo.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca, interverranno i responsabili di alcune associazioni che si occupano di tali problematiche, educatori, psicologi, fisioterapeuti e un legale.

