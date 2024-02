Riqualificazione Urbana e Architettonica di Piazza Libertà e sistemazione della sentieristica pedonale lungo le aree circostanti la Torre Spagnola di Longosardo e di collegamento alla spiaggia Rena Bianca.

Il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dal arch. Antonio Dejua, è stato recentemente approvato dalla Giunta comunale di Santa Teresa Gallura. Il costo dei lavori s’aggira intorno a 725mila euro.

«La proposta progettuale – si legge nella relazione – si propone di rinforzare i panorami e le viste dati dalla posizione privilegiata del sito di progetto, ridefinendo i rapporti visivi e percettivi».

Gli interventi saranno inoltre volti a rendere accessibile e fruibile la piazza da tutte le categorie di utenti; bambini, anziani e diversamente abili.

L’intervento nella piazza sarà circoscritto all’area attualmente adibita a parcheggio. Vengono preservate la passeggiata attuale presente nel bordo est, e le aiuole verdi a nord. E prevede la suddivisione della piazza stessa secondo un pattern romboidale. Al centro, saranno sistemate tre aree romboidali, nelle quali verranno collocati dei getti d’acqua. Due elementi saranno destinati al posizionamento di dehor. Questi verranno posizionati sulla parte antistante gli edifici che si affacciano sulla piazza, dove sono attualmente presenti delle attività ricettive.

Nell’angolo nord ovest, un elemento romboidale assumerà la funzione di uscita ascensore e scale del parcheggio sottostante. In vari punti della piazza - si legge sempre nella relazione - la geometria romboidale assumerà la funzione di verde urbano. Il terreno sarà coltivato ad erba e saranno presenti delle alberature utili a creare delle zone d’ombra. Ci saranno delle sedute. In alcuni punti le geometrie romboidali assumeranno la funzione di specchi d’acqua nelle quali verrà riflesso il paesaggio circostante.

Per ciò che riguarda i materiali, tutte le pavimentazioni vengono pensate con materiali a km 0, che dunque provengono esclusivamente dalle cave della Sardegna come granito, marmo, trachite e basalto. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, che andranno ad integrarsi e a completare i percorsi esistenti. Lungo di essi saranno posizionate delle piazzette panoramiche, differentemente arredate, che permetteranno allo spettatore di sedersi ed ammirare il paesaggio.

Saranno due le reti concentriche dei percorsi: una interna, posizionata ad ovest della Torre; l’altra esterna, che volgendo verso la spiaggia di Rena bianca, si estende poi sul perimetro costiero, passando per la Roccia dei Maccini, Monti Lugagnò, Punta Falcone, La Crucittà e ricongiungendosi infine con il Belvedere di Torre Longonsardo e Via Bechi Luserna, che lo ricollega al centro urbano. Ad ogni modo, si legge in delibera, che «per la realizzazione dei lavori si rimane in attesa di copertura finanziaria».

