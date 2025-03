L’Amministrazione comunale di Santa Teresa sta predisponendo, anche per quest’anno, l’organizzazione dell’edizione n. 4 della Rassegna letteraria "Ligghjendi - Festival Letterario della Gallura"; una serie di incontri con autori da realizzarsi, nel corso dell’anno 2025, con lo scopo preminente di proporre un’ampia offerta culturale, rivolgendosi ad un pubblico misto, sia adulti che ragazzi, quale offerta aggiuntiva da dare agli utenti del servizio di pubblica lettura, sia locali che turisti.

La rassegna è divisa in due fasi, quella estiva e la fase invernale; complessivamente sono 13 le serate, alcune di queste con più incontri, ospitate in piazze, scalinate, vie, cinema, nuovo centro di aggregazione sociale, porto turistico, biblioteca. Si inizia lunedì 23 giugno, in Piazza Santa Lucia e si termina il 29 novembre.

«Le risorse culturali, sia effettive che potenziali - scrivono gli amministratori - rappresentano elementi indispensabili per promuovere l’immagine di Santa Teresa Gallura, con lo scopo di favorire e incrementare l’ospitalità con una ricca e differenziata offerta di luoghi e di attività». L’obiettivo è quello di rendere "Ligghjendi”, «una rassegna consolidata, punto di riferimento per i lettori che dimorano nel Nord Sardegna, oltre che un’attrattiva turistica di carattere culturale».

