Anche per la stagione balneare 2025, l’Amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura metterà a disposizione carrozzine mare, modello job, utili se non necessarie per favorire l’accesso al mare e quindi la balneazione alle persone con disabilità, il tutto in linea con le vigenti normative per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le carrozzine mare job verranno concesse in comodato d’uso gratuito e saranno in numero di una per stabilimento balneare e/o altri soggetti che ne abbiano interesse e fatto richiesta, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Sarà onere dei concessionari quello di espletare i servizi di informazione, organizzazione e gestione inerente la fruizione delle sedie job.

A tal fine è stato pubblicato un avviso di manifestazioni di interesse da far pervenire entro le ore 13:00 del giorno 6 giugno 2025.

© Riproduzione riservata