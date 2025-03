Anche Santa Teresa Gallura ha dato un doloroso contributo all’epidemia di Covid 19, con 4 vittime, tanta sofferenza, tanti sacrifici e perdite economiche. E anche a Santa Teresa, lo scorso martedì 18 marzo, si è svolta la commemorazione di quelle vittime, con la benedizione di un albero di olivo (simbolo di forza e speranza), in piazza Vittorio Emanuele, dove la sindaca, Nadia Matta e gli amministratori hanno presenziato alla cerimonia di benedizione, da parte del parroco, don Romolo Fenu, dell'albero e dove è stata scoperta una targa in memoria dei concittadini vittime appunto del Covid-19, un gesto volto a mantenere vivo il ricordo delle persone che dell’epidemia sono state vittima ma anche di rispetto e solidarietà verso chi ha vissuto quella tragedia. Sembra trascorso un tempo lunghissimo dal periodo d el Covid, eppure è iniziato solo 5 anni fa e si è protratto quasi per 3. Un periodo quello di giorni difficili, di lutti e sacrifici, con le zone rosse, le mascherine, i divieti di libera circolazione.

