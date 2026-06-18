Tavolo urgente per affrontare e risolvere le criticità legate al servizio idrico integrato nel borgo di Porto Pozzo a Santa Teresa Gallura; Fabio Albieri, presidente dell’EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, a seguito delle numerose segnalazioni e dei riscontri effettuati, ha disposto la convocazione d’urgenza di un tavolo istituzionale, in programma in videoconferenza martedì 23 giugno 2026 alle ore 11.00.

L’incontro sarà dedicato all’analisi della situazione nella località di Porto Pozzo, frazione del comune costiero gallurese, particolarmente interessata dai disagi riscontrati.

Il vertice vedrà il confronto diretto tra Il Presidente e il Direttore Generale, oltre i tecnici di EGAS, i rappresentanti del Comune di Santa Teresa di Gallura e i responsabili di Abbanoa.

L’incontro, scrive Albieri, «si pone l’obiettivo prioritario di tracciare un quadro dettagliato e aggiornato dello stato dei servizi, così da analizzare a fondo le problematiche della rete locale. La sinergia tra i soggetti convocati permetterà di individuare tempestivamente le soluzioni più idonee e le azioni da intraprendere, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, al fine di superare i disagi in tempi rapidi e garantire la piena efficienza dell'approvvigionamento idrico».

© Riproduzione riservata