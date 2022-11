I teresini e i turisti che decideranno di trascorrere da queste parti il periodo natalizio potranno salutare l’anno nuovo la notte del 31 dicembre assistendo, nel belvedere della torre di Longosardo, ad uno spettacolo pirotecnico che sarà tanto più suggestivo quanto più il tempo potrà consentire un migliore rispecchiarsi dei fuochi sulle acque delle Bocche di Bonifacio.

Non mancherà uno spettacolo musicale con dei dj nella piazza Vittorio Emanuele. Le iniziative, comunali e non, prevedono addobbi florovivaistici per le attività commerciali, preparazione e premiazione della vetrina più bella, doni per anziani ultraottantenni, presepi nelle frazioni e nei borghi, rassegne natalizie per adulti e bambini, iniziative di intrattenimento e di svago per grandi e piccini.

Si partirà l’8 dicembre con la fiera del dolce e animazioni varie; e si proseguirà poi nei giorni successivi con altre manifestazioni come ad esempio il 18 dicembre con l’apertura del villaggio di Babbo Natale o il 22 dicembre con i canti sotto l’albero con i bambini delle scuole dell’istituto Magnon.

Sempre il 22 dicembre e poi il 24, nella chiesa parrocchiale di San Vittorio (il calendario delle manifestazioni religiose con la novena di Natale, la messa della Natività e quella di fine anno e le altre celebrazioni non è stato ancora reso noto), ci saranno due concerti, uno del coro polifonico di Santa Teresa ed uno gospel.

Il 6 gennaio la Motobefana, animazioni per bambini e adulti e degustazioni.

