Archiviate le festività natalizie a Santa Teresa Gallura si pensa già alla Pasqua, che cadrà il prossimo 20 aprile, momento col quale si dà inizio alla nuova stagione turistica; ma si pensa anche a una “Notte della Moda”. E per la realizzazione di ciò l’Amministrazione comunale intende attivare una procedura ad evidenza pubblica, per la ricerca di soggetti esterni, pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche), e associazioni senza fini di lucro, che intendano proporsi come sponsor di puro finanziamento per la realizzazione degli eventi culturali denominati appunto, “Pasqua 2025" e “Notte della Moda”.

La sponsorizzazione avrà come oggetto la realizzazione dei seguenti eventi culturali denominati: “Pasqua 2025", in programma a Santa Teresa Gallura in Piazza Vittorio Emanuele I, caratterizzato da eventi musicali e dj live con artisti di fama nazionale; “Notte della Moda”, progetto legato all’alta moda e all’arte, in programma nell’estate 2025, caratterizzato, scrive il Comune, oltre che da una sfilata di alta moda, anche da un concorso riservato ai giovani stilisti sardi e i vincitori potranno accedere alla serata evento, partecipando con i grandi stilisti della moda.

I soggetti interessati a partecipare a tale procedura dovranno presentare istanza entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14.02.2025.

© Riproduzione riservata