Taglio del nastro a Santa Teresa Gallura per il nuovo presidio rurale dei vigili del fuoco, attivato per prevenire e domare gli incendi in un’area caratterizzata da una riserva naturale di 560 ettari con alberi di pregio e che comprende anche il Parco dell'Arcipelago della Maddalena.

All'inaugurazione ha partecipato il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco: «Grazie anche alla convenzione stipulata tra vigili del fuoco e Regione Sardegna e le amministrazioni comunali, non solo il dispositivo di soccorso viene potenziato nei periodi dell'anno in cui il rischio di incendi è maggiore, con attività preventive sul territorio a rischio, ma vengono attivate delle basi stagionali, i cosiddetti presidi estivi, come quello di Valledoria», ha detto Prisco.

Il sottosegretario ha inoltre dichiarato che saranno «assicurate negli ultimi mesi assunzioni nei vigili del fuoco per circa 1800 unità di personale, oltre a una imponente fornitura di mezzi più nuovi e più sicuri. Anche nel Pnrr è prevista una quota importante di investimenti e i progetti che vedono coinvolto il corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'acquisto di un imponente numero di nuovi mezzi sono addirittura in anticipo di un anno sui tempi».

