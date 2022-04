Uscito con la propria auto per fare una passeggiata al mare, ha perso l’orientamento.

Sono state ore di ansia a Santa Teresa Gallura per i familiari di un uomo di 87 anni in vacanza nella casa estiva.

Nel tardo pomeriggio i parenti dell’anziano, non vedendolo rientrare, hanno allertato il 112. subito il comandante della locale Stazione dei carabinieri è andato a sentire i familiari dell'anziano.

L’uomo, disorientato, invece di andare verso il mare ha preso la direzione opposta e si è perso nel dedalo di strade sterrate di campagna e mulattiere. Le ricerche si sono dunque concentrate nella zona e con il calar del buio si sono avvalse di sirene e lampeggianti.

I carabinieri hanno trovato l’uomo ancora nell’auto, incastrata in un solco ricavato dall'acqua piovana in una strada sterrata. Era disorientato e impaurito, ma fortunatamente in buona salute, ed è stato consegnato al figlio.

