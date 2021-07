Stava cenando con la sua fidanzata in un ristorante di Santa Teresa Gallura quando un’altra cliente si è sentita male. Lui, carabiniere in forza a Tempio Pausania ma libero dal servizio, non ha esitato ad andare in soccorso della donna, salvandole di fatto la vita.

Un episodio avvenuto due sere fa.

La 55enne, che vive nel borgo turistico, si è accasciata a terra, perdendo i sensi. Il militare ha gestito il panico collettivo che si è scatenato nel locale e si è concentrato sulla donna praticandole un massaggio cardiaco per circa 5 minuti al termine dei quali sono riprese le funzioni vitali.

Il carabiniere ha poi atteso l’arrivo del 118 che ha trasportato la signora all’ospedale di Olbia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata