Sarà Raf il protagonista del concerto principale dei festeggiamenti di San Simplicio ad Olbia sabato 11 maggio. Lo ha comunicato il comitato che sta definendo tutti gli appuntamenti della Festa mamma di mesu maju, in onore del vescovo martire, patrono della città e della Gallura. L’artista parte proprio a maggio con il tour Self control 40th, nel quarantesimo anniversario della hit che l’ha reso celebre, una colonna sonora della musica italiana degli anni Ottanta.

Gli appuntamenti di San Simplicio, sacri e profani, si snoderanno in sei giorni dal 10 al 15 maggio, il giorno della festa religiosa con la messa solenne nella basilica dedicata al Santo e la processione che attraversa la città.

Confermati anche tutti gli altri eventi con alcune date ancora da definire: la sagra delle cozze (cucinate rigorosamente alla marinara), i fuochi d’artificio che segnano l’inizio della festa, gli spettacoli di musica leggera, di cabaret e quelli dedicati alla tradizione sarda e la manifestazione equestre Palio San Simplicio “Su palu de s’istella” che si terrà domenica 12 nel tracciato in terra battuta del viale Isola Bianca. La manifestazione è riservata esclusivamente ai comuni appartenenti alla ex Provincia Olbia Tempio invitati a partecipare con un fantino per comune. Il comune vincitore si aggiudicherà lo stendardo con l’effige di San Simplicio e resterà in suo possesso fino alla successiva edizione del Palio.

