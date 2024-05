Un laboratorio di interazione ludica e scientifica sugli insetti impollinatori, uno stand con materiale apistico e un’arnia da osservazione, libri e materiali da campo. Sarà questo “In volo con le api”, un’iniziativa del Parco nazionale e del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, in programma a La Maddalena il 23 e il 24 maggio prossimi, finalizzata alla divulgazione scientifica e all’educazione ambientale, in particolare alla sensibilizzazione di alunne e alunni delle scuole elementari e delle medie sia sull’importanza delle api e di tutti gli impollinatori per il funzionamento degli ecosistemi e la loro conservazione, sia del ruolo che svolgono per la tutela della biodiversità i Parchi Nazionali e le Aree protette.

Non a caso lo scorso 20 maggio si è celebrata la Giornata mondiale delle api, oggi sempre più a rischio perché minacciate da pesticidi, monocolture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Un insetto di grande importanza come tutti gli altri impollinatori, api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli, finanche mammiferi, per la sicurezza alimentare, la sussistenza di centinaia di milioni di persone e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habitat. Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, stanno operando insieme nel monitoraggio dei Lepidotteri diurni e notturni.



