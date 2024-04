Sole e vento stanno accompagnando la seconda giornata di gare del 7º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, valido come seconda prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e organizzato da Ac Sassari.

Dopo le prime tre prove del sabato, in testa c’è ancora la Lancia Delta Integrale di “Lucky” Luigi Battistolli, e Fabrizia Pons, che avevano chiuso al comando anche la giornata di ieri. Il presidente di Ac Vicenza al momento ha un vantaggio di 25”8 su Matteo Musti e Agostino Benenti (Porsche Carrera Rs) che, dopo i 10” di penalità pagati ieri per un ritardo a un controllo orario, oggi sono stati sanzionati con altri 10” per partenza anticipata allo start della speciale Badesi 1. Terzo posto virtuale per Nucera-Soriani (Porsche Carrera Rs, a 51”2), quarti Galletti-Gabrielli (Subaru Legacy, a 1’35”), che precedono Farris-Pirisinu (Porsche 911 Sc), a 1’38”8.

Nella Regolarità, anch’essa Tricolore per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità, al momento in testa Gandino-Scarcella (A112 Abarth) nella categoria 50 e Verdone-Fagliano, Peugeot 309, nella categoria 60. La giornata prosegue col secondo passaggio sulle speciali Lu Colbu (10,95 km, ore 13.05), Badesi (7,34 km, ore 13.55) e Figaruja (14,49 km, ore 14.15) e le premiazioni, in programma dalle 16 al Molo Vecchio di Porto Cervo.

