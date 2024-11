Polizia locale di Olbia in azione stanotte per un controllo straordinario del territorio, con l'obiettivo di prevenire le "stragi del sabato sera". Il Nucleo Operativo Sicurezza e il Pronto intervento, nella notte, hanno operato con dei posti di controllo a tappeto in tutta la città.

I controlli si sono concentrati nel centro di Olbia, in particolare nelle zone della movida: gli accertamenti hanno riguardato circa 60 adolescenti, in prevalenza per il consumo di alcol e droghe. L'attività ha impegnato 6 equipaggi, 2 in moto, e ha portato a identificare 148 persone.

Sono stati controllati 94 veicoli, di cui uno sequestrato, con 11 sanzioni.

