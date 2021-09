Porto Rotondo continua ad ospitare grandi eventi e dopo due mesi ricchissimi di appuntamenti, tutti coordinati dal Consorzio del borgo dei Donà Dalle Rose grazie all’impegno del presidente Leonardo Salvemini, anche settembre si apre all’insegna della cultura e delle migliori eccellenze sarde.

Sabato 4 settembre, con inizio alle 20, andrà in scena al Teatro Mario Ceroli la ventesima edizione del Premio Navicella Sardegna.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti tra i più ambiti assegnati in Sardegna e uno dei principali eventi culturali e di gala dell’anno, si terrà anche quest’anno, seppure nel rigoroso rispetto delle prescrizioni anti Covid. L’accesso al teatro sarà consentito soltanto agli spettatori muniti di green pass e fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo le norme del distanziamento interpersonale.

Così dopo Cagliari, Castelsardo, Porto Cervo, sarà Porto Rotondo, per l’ottavo anno consecutivo, ad ospitare la cerimonia, grazie al sostegno del Comune di Olbia e del Consorzio del comprensorio di Porto Rotondo.

Anche per la ventesima edizione la giuria composta da personalità del mondo della cultura, della comunicazione, del giornalismo, delle istituzioni, della medicina e presieduta da Franco Cuccureddu non ha trovato difficoltà ad individuare la rosa dei magnifici sette.

I premiati, per il 2021, sono la scrittrice Angelica Grivel Serra, lo skipper di Luna Rossa Max Sirena, il canottiere Stefano Oppo, lo scienziato Giacomo Cao, l’attrice Simonetta Columbu, l’amministratore delegato del Gruppo Unipol-Sai Carlo Cimbri e lo streetartist ManuInvisible.

Dal 2015, oltre alle tradizionali navicelle d’argento, si è aggiunto un premio speciale, intitolato ad Olimpia Matacena, per molti anni anima della manifestazione, che viene assegnato a personalità del mondo della comunicazione.

Per l’edizione 2021 il premio andrà alla giornalista e conduttrice televisiva di Sky Stefania Pinna.

Le navicelle in argento, realizzate dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera e ispirate al famoso bronzetto nuragico, vengono assegnate annualmente a personalità sarde, di nascita, di origine o di adozione, che abbiano dato lustro alla Sardegna a livello nazionale o internazionale.

La conduzione della serata, come nelle precedenti edizioni, è affidata alla giornalista di Videolina Egidiangela Sechi.

L’albo d’oro è ricchissimo e nelle precedenti diciannove edizioni hanno ottenuto l’ambito riconoscimento 126 personalità, fra le quali, il Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga ed il fondatore di Porto Rotondo Luigi Donà Dalle Rose.

La cerimonia di premiazione, organizzata dall'associazione “Sardegna Oltre il Mare”, gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Olbia, della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e della preziosa collaborazione del Consorzio di Portorotondo oltre a chi ha sempre creduto nella manifestazione come il Banco di Sardegna, Welcome to Sardinia, Eurotarget Viaggi, Hotel Abi d’Oru, Hotel Sporting di Porto Rotondo, Hotel Villa del Golfo e Hotel Gabbiano Azzurro di Golfo Aranci.

