Musica, cinema, cultura e sport, presentato, questa mattina, Porto Rotondo Life 2025, il cartellone di eventi che anima l'estate del borgo turistico olbiese, nato dalla collaborazione tra Consorzio Porto Rotondo, Yacht Club, Associazioni giovani Porto Rotondo, Centro commerciale naturale e Comune di Olbia. Ad aprire il sipario, La fisica che ci piace: sul palco del teatro Mario Ceroli il 17 luglio, il professore di fisica, youtuber da migliaia di follower (anche su tiktok), Vincenzo Schettini, eclettico divulgatore scientifico che nell’arena di Porto Rotondo porta una lezione show. Calcano le scene del teatro portorotondino anche l'attore Raul Cremona che nel suo cabaret magico unisce comicità e illusionismo, la cantante Antonella Ruggiero con un concerto tra jazz, sacro ed elettronico e la PFM, icona del progressive rock italiano, in un live che celebra i successi portati in tour con Fabrizio De André nel 1979. Star del parco, l'8 agosto, l'artista Simona Molinari che porta la tappa della rassegna internazionale Time in Jazz, in un viaggio tra poesia e canzoni d'autore.

Nell'ambito della rassegna cinematografica sotto le stelle, che prevede dieci proiezioni tra cui Le passeggiatrici di Silvio Soldini e Follemente di Paolo Genovese, due pellicole speciali: il 22 giugno, in anteprima il film Emilio Lussu - Il processo, per la regia di Gianluca Medas, in sala gli attori Enrico Lo Verso e Mauro Addis, organizzato in collaborazione con il Festival del cinema di Tavolara, ideato da Marco Navone, e il docufilm Ferrari: fury and the monster diretto da Steve Hoover e acclamato nei festival internazionali. Largo allo sport con le competizioni veliche organizzate dallo Yacht Club, che quest'anno soffia quaranta candeline, e gli appuntamenti culturali con autori nazionali e internazionali organizzati dall'Associazione giovani che ha programmato anche una serie di serate di musica elettronica dedicate ai giovanissimi. In programma, l'8 settembre, il Premio Navicella, destinato a personaggi che si sono distinti per aver portato la Sardegna nel mondo, e la manifestazione Borgo DiVino, degustazione itinerante dei vini del territorio tra le vie di Porto Rotondo.

