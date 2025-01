A breve parte la quarta edizione delle “Settimane gratuite della Prevenzione”: dal 1 febbraio al 15 marzo, presso l’ambulatorio del Centro Medico di Porto Cervo, in via Aga Khan, cittadini e residenti potranno effettuare visite mediche specialistiche gratuite, al fine di prevenire l’eventuale insorgenza di malattie o individuare possibili fattori di rischio. Ne dà l’annuncio Smeralda Holding, che organizza l’importante iniziativa che «quest’anno si arricchisce di importanti novità: è stata infatti attivata una collaborazione con alcuni medici dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma; grazie a questo accordo con l’Ospedale saranno offerte anche prestazioni ambulatoriali in Urologia, Ginecologia e Ostetricia, ampliando ulteriormente l’offerta sanitaria gratuita. Altra novità è rappresentata dall’introduzione di un programma pensato per la comunità anziana dedicato alla prevenzione dell’Alzheimer con visite e screening volti a individuare precocemente eventuali segnali di rischio». Sono confermate inoltre le visite mediche specialistiche gratuite atte a prevenire e/o individuare possibili fattori di rischio: Visite controllo Urologiche, a cura degli specialisti dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola ; Visite Controllo Ginecologiche, a cura degli specialisti dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola; Alzheimer a cura dello specialista Dr. Marras; Neoplasie mammarie a cura delle specialiste Dr.ssa Piga e Dr.ssa Pala; Patologie cardiologiche a cura dello specialista Dr. Merella; Noduli tiroidei a cura dello specialista Dr. Pani; Diabete 2, malattie metaboliche e dietista a cura dello specialista Dr. Carta; Neoplasie prostata a cura dello specialista Dr. Ferdinandi; Ictus (chirurgo vascolare) a cura dello specialista Dr. Menegolo; Neoplasie Pelle a cura dello specialista Dr. Maggi; Tumore del colon/retto (esami strumentali). Saranno inoltre eseguiti prelievi ematochimici a supporto delle visite specialistiche in determinati ambiti di prevenzione. I posti disponibili sono limitati e verranno assegnati in ordine cronologico di prenotazione. In caso di difficoltà e per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria telefonando al numero 0789 94577 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, sabato compreso. «Le “Settimane gratuite della Prevenzione” rappresentano un momento privilegiato per restituire alla comunità in cui operiamo parte del valore che questa genera per la destinazione Costa Smeralda», ha dichiarato Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding. «A conferma del nostro impegno per il valore sociale di questa iniziativa abbiamo scelto di allargare ulteriormente gli ambiti di prevenzione, pensando sempre di più anche alla comunità anziana».

