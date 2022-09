Incidente stradale intorno alle 4 di questa notte sulla Strada Provinciale 59 all’ingresso di Porto Cervo, in comune di Arzachena. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri un'auto è uscita autonomamente fuori strada.

Feriti i due occupanti che sono stati trasportati all'ospedale di Olbia dal personale del 118 intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. I pompieri hanno messo in sicurezza la macchina e bonificato l'area.

