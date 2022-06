Porto Cervo in lutto per la morte di don Raimondo Satta, sacerdote della chiesetta “Stella Maris”, soprannominato il “parroco dei vip”.

Di molti personaggi noti, così come di principi, nobili e politici frequentatori della Costa Smeralda è stato il confessore o la guida spirituale.

Olbiese di nascita, don Satta è morto a Sassari, in ospedale, dove era ricoverato da qualche tempo, all’età di 62 anni.

"Essere il parroco di Porto Cervo per me è la cosa più normale”, aveva dichiarato negli anni scorsi in un’intervista al Giornale. Aggiungendo: “Porto Cervo è un posto come un altro, esiste Stella Maris d'estate e d'inverno, che cambia volto. Quando tengo l'omelia la domenica non è un'omelia diversa da quella che tengo d'inverno, parlo la stessa lingua, solo che d'estate c'è una platea diversa, hai dei fedeli diversi".

Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Sassari-Tempio-Ampurias "Euromediterraneo", Raimondo Satta era anche scrittore e divulgatore.

