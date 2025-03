Un pensionato di Orune, Francesco Goddi, residente da tempo a Olbia, è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere. Goddi, 76 anni, coinvolto nel sequestro De Megni, è stato riconosciuto responsabile di fatti avvenuti nel 2023.

Era stato arrestato a Olbia dai Carabinieri perché trovato in possesso di diverse decine di grammi di cocaina e di tre pistole, una delle quali con la matricola abrasa. Il pm aveva chiesto cinque anni di reclusione, mentre la difesa di Goddi, la penalista Cristina Cherchi, ha concluso per l’assoluzione, perché la cocaina e le tre pistole non sarebbero state nella disponibilità del pensionato.

Secondo la penalista, il materiale sequestrato dal personale dell’Arma non era nella casa di Goddi. Una tesi che non ha convinto il giudice. L’avvocata Cristina Cherchi ha annunciato il ricorso in appello.

