Inseguiti per strada, minacciati in casa, aggrediti in un ristorante e pedinati continuamente.

Per una una donna e i suoi due figli (uno dei quali minorenne) gli ultimi mesi sono stati un incubo, sino all’intervento deI Carabinieri nella frazione olbiese di Murta Maria. I militari della Stazione di Olbia Poltu Quadu hanno fermato un uomo di 63 anni che continuava imperterrito a perseguitare la sua ex compagna, nonostante fosse già destinatario di un ammonimento.

Il personale dell’Arma ha impedito allo stalker di entrare nella casa delle vittime a Murta Maria. La persecuzione è stata sistematica ed è durata a lungo, anche con minacce in ristorante e il lancio di bigliettini (minacce e insulti) nel giardino di casa. La ex dell’uomo è stata difesa in più occasioni da un figlio maggiorenne.

Il presunto stalker, difeso dall’avvocato Alberto Sechi, oggi è stato sentito dal gip di Tempio. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alle vittime.

