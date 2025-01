Sarà organizzato anche quest’anno il servizio di attività estiva per minori per i quali, la giunta comunale, su proposta dell’assessora dei servizi sociali, Paola Esposito, ha stabilito le linee guida.

Si tratta di un servizio molto importante per la popolazione di Palau, comune a vocazione turistica dove, durante il periodo estivo, sono molte le famiglie impegnate in attività lavorative; per cui è opportuno che l’amministrazione comunale fornisca un servizio che sostenga queste famiglie proprio durante tale periodo.

Le attività estive per minori, alle quali potranno accedere fino a 100 bambini, sono riservate in primis a coloro che sono residenti e stabilmente domiciliati nel comune di Palau, inclusi nella fascia di età dai 3 ai 12 anni, purché i bambini con età inferiore ai 4 anni abbiano frequentato la scuola dell’infanzia; vi potranno anche accedere i bambini non residenti, i cui genitori lavorino nel territorio del comune di Palau, ma solamente nel caso in cui vi siano posti disponibili in graduatoria.

Il servizio inizierà il 1° luglio e si concluderà il 4 settembre, con apertura dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 16:30. Tra gli intrattenimenti riservati bambini ci sarà anche quello, mediante il gioco, dello studio di una lingua straniera.

