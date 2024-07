«Nonostante i divieti dell’ordinanza balneare emessa dalla Regione Sardegna, il turismo cafone prosegue con la sua arroganza ad impattare negativamente l'ambiente».

È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana”, denunciando una festa in grande stile organizzata – in spregio alle regole - da un gruppo di vacanzieri che era a bordo di uno yacht proprio sulla spiaggia di Talmone, a Palau.

«Sono stati posizionati già dalla mattina presto, gazebi, fornelli e rete da pallavolo, occupando tutto l'arenile», scrivono gli Amici di Talmone, pubblicando anche un video delle operazioni di organizzazione.

E ancora: «Un viavai di gommoni a motore per portare cibo, ospiti e materiale. Sono stati accesi fuochi in spiaggia, che solo l’intervento della Guardia Costiera ha fermato. Un danno ambientale – conclude la pagina – non solo terrestre ma anche marino».

