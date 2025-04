Il Comune di Palau ha pubblicato una manifestazione d’interesse, con scadenza il prossimo 30 aprile, per la fornitura, posa in opera, eventuali riparazioni e rimozione, di cavi tarozzati, per delimitare alcune aree di balneazione.

Sono interessate le spiagge di Le Saline, Isolotto-Punta Nera, Palau Vecchio, Porto Faro, La Sciumara, Baia di Nelson, Cala Inglese, Cala di Trana, Costa Serena, Angolo Azzurro e Porto Cuncato. Il servizio sarà attivo entro il 15 maggio e sino al 31 ottobre.

Un’iniziativa, questa, non solo a vantaggio dei bagnati che potranno rimanere, si spera, al “riparo” da sconfinamenti di mezzi nautici portati da persone con scarsa educazione e senso civico, ma anche dell’ambiente, in particolare sottomarino. E l’iniziativa riceve il plauso del Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana”, in particolare perché interessa le spiagge di Porto Cuncato e Cala di Trana, ricordando in particolare come Porto Cuncato l’estate scorsa sia stata teatro «di uno spiacevole episodio di “turismo irresponsabile”, episodio che ha evidenziato la necessità di misure a tutela dei bagnanti e dell’ambiente. Il suo inserimento nella lista delle spiagge munite di cavo tarozzato garantisce ora anche a questa località una balneazione sicura e una tutela ambientale dei fondali, che a pochi metri dalla riva ospitano una larga prateria di Posidonia».

