Drammatico incidente sulla strada statale che conduce a Loiri.

All’altezza del cimitero nuovo di Olbia, per cause in corso di accertamento, una Bmw guidata da un trentenne ha tamponato una moto da Enduro con a bordo due ventenni.

I due sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Olbia in codice rosso.

La richiesta di intervento è arrivata alla squadra operativa del 115 intorno alle 21.30: sul posto i Vigili del fuoco di Olbia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona dell’incidente, e i sanitari del 118 per i soccorsi.

Per i rilievi hanno lavorato gli agenti della Polizia stradale.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata