La corte retrostante la struttura è già stata recintata con imponenti cancellate e il piccolo parco giochi, allestito nel 2018 davanti all'ingresso del palazzo sono stati smantellati, per fare spazio al cantiere che completerà gli ultimi lavori necessari a convertire il palazzo ex Expò in sede amministrativa del Consorzio del Polo universitario di Olbia.

Approvato lo schema di contratto di locazione dell'immobile, di proprietà del Comune, per un importo di 156mila euro annui e il progetto di fattibilità tecnico - economica dell’intervento, l'adeguamento dell'immobile per ospitare gli uffici dell'università è alle battute finali.

Con l'intento di rendere l'immobile operativo per il prossimo anno accademico, il corpo centrale della struttura è già pronto, rimane da sistemare una porzione staccata dall'edificio centrale, oggetto dell'intervento, deliberato qualche giorno fa in Giunta, che prevede la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria degli spazi, per un importo pari a 650mila euro.

