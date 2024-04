«La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù, come un siluro filava via che ti sembrava un treno sulla ferrovia...».

Forse aveva in mente la celebre canzone di Bruno Lauzi la tartaruga che a Olbia vagava pericolosamente tra i binari della stazione ferroviaria. Scherzi a parte: quando la testuggine è stata notata, è scattato l’allarme per evitarle brutte conseguenze.

Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco che, in collaborazione con il personale Fs, hanno provveduto a recupare la tartaruga e a portarla in luogo sicuro, dove ha potuto riprendere il suo cammino, senza incorrere, sempre come nella canzone di Lauzi, in qualche «brutto incidente».

(Unioneonline/l.f.)

