Stava smerciando droga in via Fiume d'Italia a Olbia, ma sul posto sono arrivati i carabinieri e il risultato è quello scontato: è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un 46enne egiziano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, finito nel mirino dei militari perché sorpreso a cedere 5 grammi di marijuana a un giovane tunisino.

Alla vista degli uomini dell’Arma l’uomo ha provato a disfarsi della droga gettandola in un mastello dell’immondizia, ma è stato comunque fermato e portato in caserma.

Addosso gli sono stati trovati 350 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Nel corso dell’udienza per direttissima l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma.

(Unioneonline/l.f.)

