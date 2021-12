È stata trasportata in ospedale la ragazza che nel primo pomeriggio di oggi, a Olbia, ha perso il controllo della sua Smart ed è finita contro un muro di recinzione causando la rottura di un tubo della rete del gas. L’incidente è avvenuto in via Biddau, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

Presente sul posto anche la Polizia stradale per effettuare i rilievi di competenza.

