Incidente stradale a Olbia, in via Barcellona.

Coinvolte tre macchine, due Fiat Panda e una Mini, che si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Due i feriti, trasportati all’ospedale di Olbia per ricevere le cure mediche.

L'incidente a Olbia (foto Vigili del fuoco)

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino dei Vigili del fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.

(Unioneonline/D)

