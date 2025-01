Capodanno a Olbia: da una parte gli spettacolari fuochi d’artificio organizzati dal Comune, dall’altra, di fronte ai bar strapieni che si affacciano su Viale Principe Umberto, i fuochi (ad altezza delle chiome di alberi e finestre di palazzi) sparati da un gruppetto di ragazzi incuranti della presenza di famiglie e bambini.

Il tutto in barba all’ordinanza, che puntuale vietava la detenzione e l’esplosione di petardi, mortaretti e, naturalmente, fuochi d’artificio da terra.

Proprio un petardo, durante la notte del 31 dicembre scorso, avrebbe causato il ferimento di una ragazza, per la quale sono state necessarie le cure di un’ambulanza. Per l’accaduto la Polizia locale ha fermato un giovane, sorpreso a sparare petardi non autorizzati.

© Riproduzione riservata