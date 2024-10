Serata di controlli ieri nel centro storico di Olbia, per contrastare gli episodi di spaccio e microcriminalità. Le Fiamme Gialle, assieme al Commissariato della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Olbia, hanno effettuato decine di interventi per monitorare la situazione nel comune gallurese.

Oltre ai controlli, sono state approfondite le posizioni dei soggetti caratterizzati da precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché per spaccio di stupefacenti. L'intervento ha portato a 21 automezzi controllati e a 33 soggetti identificati, 2 dei quali segnalati alla Prefettura competente per detenzione di sostanze stupefacenti col relativo sequestro di 11,3 grammi di hashish e 0,3 di cocaina.

Si tratta di un'attività svolta in maniera regolare, che già la settimana scorsa aveva portato all'arresto di un italiano per detenzione ai fini dello spaccio di circa 400 grammi di derivati per la cannabis. Alcuni finanzieri in borghese, sempre ieri sera, hanno monitorato diversi esercizi commerciali (soprattutto quelli noti come luoghi di ritrovo per soggetti già segnalati per spaccio e microcriminalità) per controllare il rispetto delle norme su installazione e utilizzo dei registratori di cassa.

(Unioneonline / r. sp.)

