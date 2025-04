È comparso questa mattina davanti al giudice, Ahmed Shabaan, il giovane egiziano (28 anni) che nei giorni scorsi si è reso protagonista, secondo i Carabinieri, di un gravissimo episodio avvenuto nel parcheggio di un supermercato, a Olbia.

Shabaan è stato arrestato dai militari di Olbia con l’accusa di avere causato un trauma facciale (con frattura) alla ex compagna, una donna di 36 anni. La vittima è stata avvicinata e colpita al viso con una violenta testata.

La donna aveva già segnalato Ahmed Shabaan alle forze dell’ordine per il suo comportamento. Oggi, davanti alla gip del Tribunale di Tempio Marcella Pinna, il giovane egiziano (difeso dalla penalista Donatella Corronciu) ha dichiarato che non era sua intenzione fare del male alla ex.

Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto e misura della custodia in carcere.

