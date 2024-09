Si è aperto con un minuto di silenzio chiesto dal sindaco, Settimo Nizzi, per onorare la morte del piccolo Gioele Putzu, travolto da una porta da calcio mentre giocava con il suo aquilone, dell'imprenditore Giancarlo Campus, vittima del lavoro, e dello stimato sindacalista Salvatorico Valleri. Nel Consiglio comunale convocato oggi, all'ordine del giorno undici punti tra cui una mozione presentata dall'opposizione, primo firmatario il consigliere pentastellato Alfideo Farina. Approvato all'unanimità (ma emendato), il documento chiede l'istituzione del Garante per i diritti delle persone con disabilità, figura già presente in alcuni Comuni italiani che, secondo l'esponente del MoVimento 5 Stelle, "oltre che contribuire all'efficacia degli interventi a beneficio delle persone con disabilità, dà un'ulteriore immagine di civiltà a una città gentile”.

La mozione chiede al sindaco di attivarsi per l'istituzione di questa figura che opera per favorire iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con l'obiettivo di rimuovere tutti gli ostacoli culturali e sociali al fine di favorire la loro autonomia e l'inclusione e contrastare forme di discriminazione. La maggioranza ha proposto, nell'attesa che la Regione deliberi in materia, di ampliare la commissione consiliare Servizi sociali, annettendo tre consiglieri di maggioranza e altrettanti di minoranza, per predisporre in maniera condivisa una bozza di regolamento per l'istituzione del Garante.

