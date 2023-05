Appuntamento con la banda “Felicino Mibelli” per le scuole medie di Olbia ad indirizzo musicale. Al Mus Mat di Via Roma vere e proprie esibizioni impegneranno gli studenti della “Pais”, “Diaz” e Istituto Comprensivo invitate a suonare nella sede di via Roma.

Domani prime e seconde, giovedì toccherà alle terze, inizio previsto alle 15. L’idea è di creare un confronto e una “rete” tra i ragazzi e le ragazze che studiano musica e farli avvicinare al mondo bandistico e alla musica di insieme.

La storica “Mibelli”, presieduta da Franco Demontis e attualmente diretta dal giovane maestro molisano Emiliano De Marco, ha avviato la ripresa dei corsi musicali ad orientamento bandistico e introdotto la novità dei concerti di musica leggera (il prossimo si terrà il 24 giugno) con l’inserimento di strumenti come basso, chitarra e batteria e voci maschili e femminili. Gli incontri con le scuole sono iniziati con i bimbi della scuola dell’infanzia e ora proseguono con le medie inferiori.

Tra gli obiettivi favorire un ricambio generazionale della banda e stimolare l’apprendimento di strumenti quali gli ottoni.

«Pensiamo sia importante avere occasioni per esibirsi dal vivo – dice il maestro De Marco - e sarebbe importante creare una sorta di “filiera” dove tutte le realtà che si occupano di musica in città, pubbliche e private (dalla banda alla scuola civica alle scuole ad indirizzo musicale), possano collaborare insieme».

La “Mibelli” è stata anche selezionata tra i tavoli di co-progettazione che stanno partecipando, con idee innovative, al processo di rigenerazione urbana ITI. Il progetto proposto della banda: creare un concorso nazionale annuale per giovani musicisti, con diverse sezioni e aperto sia a Enti che ai privati, realizzando, in collaborazione con altre associazioni, diversi eventi collaterali per un vera e propria settimana dell’arte.

