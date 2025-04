Un incontro per dialogare sui valori etici e morali in una società globalizzata e iperconnessa: se ne parla a Olbia, il 5 aprile alle 10.30 nella parrocchia di San Ponziano, nel dibattito pubblico I valori cristiani nella società attuale: quale futuro? promosso dal Servizio cultura e formazione della Diocesi di Tempio Ampurias e organizzato dal parroco della chiesa olbiese, don Alessandro Fadda, e dall'avvocato Andrea Viola. Tra i relatori, la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il sociologo Luca Diotallevi, il sindacalista Luigi Sbarra, già segretario nazionale CISL, il patron della compagnia di navigazione Moby, Vincenzo Onorato, e il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, moderati dal giornalista Matteo Matzuzzi. Durante l'incontro saranno proiettati i video messaggi della ministra del Lavoro, Maria Elvira Calderone, e della ministra per le Pari opportunità, Eugenia Roccella.

© Riproduzione riservata