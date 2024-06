Due persone sono rimaste lievemente intossicate a seguito dell’incendio avvenuto nel loro garage, alla periferia di Olbia.

L’allarme è scattato questa mattina in via Li Caprioni. Il fuoco si è sviluppato nel locale utilizzato come magazzino e ha gravemente danneggiata la struttura. Quest’ultima, dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia che hanno estinto le fiamme, è stata dichiarata inagibile.

I proprietari sono stati assistiti dal personale del 118.

