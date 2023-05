Un impianto fotovoltaico alimentato dall'energia degli studenti dell'Ipia Amsicora, dalla sensibilità del Rotary Club Olbia e dalla generosità di tanti cittadini e imprese locali. È stata inaugurata, questa mattina, la copertura a pannelli solari, da 6 kW, montata sul tetto della sede dell'associazione “Un incontro, una speranza”, che fornirà energia elettrica pulita alla struttura, consentendo l'abbattimento, per un ventennio, dei costi destinati alle bollette che rappresentano il 25 per cento sul totale delle spese di gestione.

Nato un anno fa da un'iniziativa del Rotary, presieduto da Mario Garau, che per raccogliere i fondi ha lanciato l'evento sportivo Solar Padel Club, due giorni sui campi da padel in gioco per la solidarietà, il progetto di dotare la sede della storica associazione, impegnata dal 1982 a fianco delle persone con disabilità, aveva l'obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale, battendo, con fonti rinnovabili, lo spreco energetico e l'inquinamento, e sensibilizzazione dei giovani a impegnarsi per donare, declinando per uno scopo benefico le abilità acquisite durante la formazione scolastica.

Raccolti oltre 3mila euro dalla manifestazione, l'impianto fotovoltaico, composto da quindici pannelli che vale circa 15mila euro, è stato installato da otto studenti dell'ultimo anno del corso elettrico dell'Istituto scolastico olbiese, diretto da Gianluca Corda, coordinati del professore di laboratorio tecnologico, Ciro Punzo, all'interno del percorso alternanza scuola - lavoro. «È una grande soddisfazione perché il nostro impegno per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico aiuta le persone bisognose, oltre ad aver imparato a fare una cosa nuova», hanno detto gli studenti presenti al taglio del nastro.

