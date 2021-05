Trenta chilometri orari in tutta la città. E’ questo il nuovo limite di velocità che verrà imposto a Olbia, all'interno del centro abitato, frazioni comprese.

Lo ha deciso la giunta guidata dal sindaco Settimo Nizzi. E lo stesso primo cittadino spiega: "Olbia è da oggi in linea con le principali città europee e italiane. Questo limite di velocità garantirà maggiore sicurezza per le persone e contribuirà a diminuire il numero di incidenti stradali che si verificano nel centro abitato, così come risulta dalle previsioni di un accurato studio realizzato proprio a supporto di questa decisione".

(Unioneoline/l.f.)

