Unico comune sardo. Olbia ha partecipato oggi alla Marcia straordinaria per la pace ad Assisi, in occasione della Giornata internazionale della Pace. Istituita nel 1981, quest'anno promuove l'importanza dell'azione collettiva per raggiungere gli obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

In cammino per manifestare l’esigenza di promuovere giustizia, solidarietà e tutti i diritti umani la vicesindaca Sabrina Serra, intervenuta anche all'Assemblea nazionale dei costruttori di pace. «Ho sottolineato l'importanza del nostro Comune in questi ambiti con il coinvolgimento anche dei nostri giovani nei percorsi di educazione alla pace: i nostri studenti hanno partecipato a diverse iniziative piantando ‘semi di pace’ nella comunità olbiese», ha detto.

Serra ha annunciato la partecipazione delle giovani generazioni di Olbia alla prossima Marcia della Pace, a ottobre 2025, ricordando con gratitudine il contributo dei militari della Brigata Sassari nelle missioni all'estero che lavorano per garantire la pace nei paesi colpiti dalla guerra.

© Riproduzione riservata