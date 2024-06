Sospeso da quasi due mesi per carenza di medici, il servizio di Stroke Unit del Mater Olbia Hospital potrebbe tornare a essere operativo a breve.

Con la nomina della nuova primaria dell'Unità operativa di neurologia, Roberta Ravenni, il presidio salvavita (dagli ictus), punto di riferimento per tutta l'Isola con sei letti dedicati, va verso la riapertura. «Rispetto alla riattivazione della Stroke Unit, le nostre prospettive sono positive: grazie al contributo della dottoressa Ravenni contiamo di riuscire a restituire presto questo servizio alla cittadinanza», ha detto l’amministratore delegato del Mater Olbia, Marcello Giannico. E ha aggiunto: «Sono orgoglioso di accogliere nel team una professionista capace e appassionata, la sua esperienza si unisce a quella degli altri medici».

Senese, già direttrice dell'Unità di neurologia e neuroriabilitazione del Gruppo policlinico di Abano Terme - Padova, doppia specializzazione in neurofisiologia clinica e in neurologia, è stata visiting professor presso la Boston University e la Medical School dell'università di Harvard. «Ho accettato l'incarico di direttrice dell'UO Stroke Unit e di neurologia al Mater Olbia perché ritengo che si tratti di una struttura con tecnologia all'avanguardia in ogni ambito clinico e con spazi pensati per l'accoglienza e la cura dei pazienti», ha dichiarato Ravenni, con l'obiettivo di instillare nei colleghi quella curiosità che porta al desiderio di migliorarsi e contribuire quotidianamente al benessere dei cittadini.

