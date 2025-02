A Olbia arriva il primo centro comunale antiviolenza. Ieri, in Consiglio comunale è stata approvata una variazione di bilancio, di oltre 500mila euro provenienti da fondi regionali, per consentire la realizzazione di un centro di emergenza per accogliere donne vittime di violenza domestica e i loro familiari.

Ad annunciare l’iniziativa, l'assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai: «È un progetto che prevede la ristrutturazione di un immobile già di proprietà del Comune: è in corso la progettazione per la riprogrammare la funzionalità degli spazi interni e prevediamo di consegnare l'abitazione finita entro l'anno».

L'appartamento, con tre stanze e servizi, potrà ospitare circa dieci persone e sarà affidato, tramite bando, ad associazioni o cooperative che gestiscono già centri di questo tipo.

© Riproduzione riservata