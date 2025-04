Buste e guanti, palette e scope: così il Comitato di Santa Maria- Orgosoleddu ha ripulito Piazza Nassirya, simbolo di aggregazione del quartiere. Un esempio di cittadinanza attiva per sensibilizzare sul tema dei rifiuti e rendere la zona, spesso bersagliata da gesti di inciviltà, più accogliente per tutti.

L’iniziativa ha avuto successo ed incuriosito i residenti. «Abbiamo indossato le magliette con il logo e deciso di far conoscere le diverse iniziative del Comitato, tra cui queste di educazione ambientale – raccontano i promotori – dopo aver raccolto diversi sacchi la ditta di smaltimento dei rifiuti di Olbia ha ritirato tutto. Le segnalazioni arrivano anche da altre parti del quartiere e speriamo di riproporre altre giornate di raccolta come questa».

Il 10 maggio, alle nove e mezzo, è prevista un’assemblea pubblica. «Sarà un momento di confronto tra i cittadini che potranno ascoltare le nostre proposte di animazione del quartiere, come quelle già realizzate gli anni scorsi – spiegano - ma inviteremo anche gli amministratori che, intanto, ringraziamo perché stanno mettendo in atto delle azioni positive, come il rifacimento del manto stradale di via Barcellona».

